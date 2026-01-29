Calciomercato Roma: chieste informazioni all'Atalanta per Sulemana

La Roma continua la ricerca di un esterno offensivo, richiesto da Gian Piero Gasperini già durante il mercato estivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i giallorossi avrebbero recentemente chiesto informazioni all'Atalanta per Kamaldeen Sulemana, classe 2002 arrivato a Bergamo in estate dal Southampton. Il ghanese non sta trovando molto spazio dall'arrivo di Palladino e potrebbe salutare la Dea.



