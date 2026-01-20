Calciomercato Roma, proposto Nuno Tavares: ipotesi scartata per motivi ambientali

La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro in questa sessione invernale di calciomercato e il direttore sportivo Frederic Massara vuole accontentare Gian Piero Gasperini. Come rivelato da Marco Valerio Rossomando nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, al club capitolino è stato proposto anche Nuno Tavares della Lazio, il quale non rientra nei piani dell'allenatore Maurizio Sarri. L'ipotesi però è stata scartata, dato che i dirigenti non erano convinti di procedere con la trattativa soprattutto per motivi ambientali.

(Radio Mana Mana Sport)