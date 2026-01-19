Calciomercato Roma, possibile un nuovo tentativo per Zirkzee

Il mercato della Roma potrebbe non essere ancora chiuso. Nonostante gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen, secondo quanto riportato da Giuseppe Lomonaco a Radio Manà Manà Sport, la dirigenza giallorossa non avrebbe abbandonato l'idea di fare un ultimo tentativo per Joshua Zirkzee. L'eventuale acquisto dell'attaccante olandese, però, creerebbe un caso tattico, dato che Gasperini considera il ruolo di prima punta ormai coperto. Il tecnico, infatti, preferirebbe un rinforzo che possa agire sul centro-sinistra.
La visione del DS Massara, tuttavia, potrebbe rappresentare il giusto compromesso: l'arrivo di Zirkzee come centravanti titolare permetterebbe di spostare Malen in una posizione più defilata, accontentando di fatto le esigenze tecnico-tattiche dell'allenatore e alzando ulteriormente il livello del reparto offensivo.