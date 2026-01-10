Calciomercato Roma, per l'attacco nel mirino anche Schjelderup: sfida a West Ham e Parma

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare il reparto offensivo e, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe messo nel mirino Andreas Schjelderup. L'esterno offensivo norvegese, classe 2004, è in uscita dal Benfica, dove sta trovando poco spazio. I giallorossi lo starebbero valutando come possibile alternativa qualora non si riuscisse a chiudere per gli altri obiettivi principali in attacco.

La concorrenza per Schjelderup, però, è agguerrita. Sul giocatore c'è il forte interesse del Parma, e anche del West Ham, che si sarebbe inserito con decisione nella trattativa per portare il talento del Benfica in Premier League.

