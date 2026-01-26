Calciomercato Roma, per la fascia Moller Wolfe rimane il favorito: le richieste del Wolverhampton restano alte

Continua la ricerca di un nuovo terzino in grado di sostituire Tsimikas, che dovrebbe tornare al Liverpool nei prossimi giorni. La Roma ha individuato come preferito David Moller Wolfe, classe 2002 del Wolverhampton. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, però, le richieste del club inglese restano troppo alte e si cercherà di abbattere i costi per poter accogliere anche il norvegese.
.@OfficialASRoma, in cima alla lista dei terzini c’è David Møller Wolfe del Wolverhampton. Le richieste degli inglesi sono ancora alte
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026