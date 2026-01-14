Calciomercato Roma, non è finita per Zirkzee: i giallorossi rimangono pronti

Nonostante i due colpi in attacco già messi a segno, la Roma non si ferma e pensa in grande. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso non avrebbe abbandonato la pista che porta a Joshua Zirkzee. Dopo gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen, che hanno già rinforzato il reparto offensivo a disposizione di Gasperini, la dirigenza romanista starebbe ancora monitorando la situazione dell'attaccante olandese.

La trattativa con il Manchester United resta complicata e in fase di stallo, ma la Roma non esclude una possibile riapertura del dialogo, pronta a cogliere l'occasione qualora le condizioni dovessero cambiare nelle ultime settimane di mercato.

.@OfficialASRoma, non si esclude una riapertura per Zirkzeehttps://t.co/BurBXtJXtq — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 14, 2026



