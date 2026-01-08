Calciomercato Roma, l'Atalanta accelera per Giovane: possibile affondo già in giornata

Sembra aver trovato una sistemazione un obiettivo della Roma per la sessione invernale di calciomercato. Nei giorni scorsi è stato accostato ai giallorossi il nome del fantasista del Verona Giovane, in caso di fumata nera per Raspadori . Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'Atalanta, già interessata al brasiliano, potrebbe stringere in giornata grazie alle cessioni di Brescianini alla Fiorentina e Maldini alla Lazio. La volontà è quella di anticipare anche un’eventuale mossa della Roma, che aveva mostrato interesse per il giocatore brasiliano.

(gianlucadimarzio.com)