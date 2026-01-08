Calciomercato Roma, l'Atalanta accelera per Giovane: possibile affondo già in giornata

Sembra aver trovato una sistemazione un obiettivo della Roma per la sessione invernale di calciomercato. Nei giorni scorsi è stato accostato ai giallorossi il nome del fantasista del Verona Giovane, in caso di fumata nera per Raspadori. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'Atalanta, già interessata al brasiliano, potrebbe stringere in giornata grazie alle cessioni di Brescianini alla Fiorentina e Maldini alla Lazio. La volontà è quella di anticipare anche un’eventuale mossa della Roma, che aveva mostrato interesse per il giocatore brasiliano.
(gianlucadimarzio.com)