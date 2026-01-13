Clicky

Calciomercato Roma: la Fiorentina insiste per Baldanzi. Genoa sullo sfondo

13/01/2026 alle 00:03.
baldanzi-1-juve-roma

Tommaso Baldanzi in uscita dalla Roma già in questa sessione di mercato invernale. Secondo gli aggiornamenti del giornalista Alfredo Pedullà, la Fiorentina continua a lavorare per assicurarsi l'attaccante e attende che la Roma inserisca nuovi giocatori. Il Genoa resta sullo sfondo anche se Daniele De Rossi ha fatto un tentativo nelle ultime ore.