Calciomercato Roma: la Fiorentina continua a seguire Baldanzi. Il classe 2003 non lascerà la Capitale senza un sostituto

La Roma sta preparando una rivoluzione nel reparto offensivo in vista della seconda metà della stagione e il futuro di Tommaso Baldanzi potrebbe essere lontano dalla Capitale. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta seguendo diversi profili per rinforzare la trequarti e, oltre a Marco Brescianini e Lazar Samardzic dell'Atalanta (quest'ultimo considerato incedibile dall'allenatore Raffaele Palladino), nella lista dei desideri c'è anche Tommaso Baldanzi. La Viola continua a seguire con interesse il classe 2003, il quale è in uscita dalla Roma e piace anche all'Hellas Verona .

Come confermato da Alfredo Pedullà, Tommaso Baldanzi piace a Hellas Verona e Fiorentina. Il trequartista classe 2003 però non lascerà la Roma senza un sostituto.

#Fazzini è stato proposto alla #Lazio e può essere un’idea del #Bologna se parte #Fabbian. Quest’ultimo è stato nuovamente offerto alla #Lazio, ma non è la prima scelta di Sarri. #Baldanzi piace a #Verona e #Fiorentina, ma senza un sostituto non si muove da Roma — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 5, 2026



