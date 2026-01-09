Calciomercato Roma, intreccio Giovane-Baldanzi con il Verona. Sul giallorosso anche Fiorentina e Genoa

Si infittisce l'intreccio di mercato sull'asse Roma-Verona. Come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'interesse dei giallorossi per Giovane è concreto e prolungato, ma il suo futuro potrebbe essere strettamente legato a quello di Tommaso Baldanzi. Il Verona, infatti, sarebbe in pressing per avere subito il trequartista della Roma, ma l'operazione dipende dalle mosse in entrata del club giallorosso. Proprio in questo scenario si inserisce il nome di Giovane, talento classe 2003 che Gasperini apprezza da tempo.

L'interesse per Baldanzi però è molteplice: sul giocatore c'è anche la Fiorentina, con il Genoa che osserva interessato sullo sfondo.



