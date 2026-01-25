Calciomercato Roma, intreccio con il Liverpool: i Reds vogliono tenere Robertson, Tsimikas non sarà richiamato dal prestito

Novità per la Roma sul fronte uscite. Secondo quanto rivelato da The Athletic, il Liverpool ha deciso al momento di non concludere la cessione di Andy Robertson al Tottenham in questa finestra di mercato. Una scelta che ha ripercussioni dirette sui giallorossi: per sostituire lo scozzese, infatti, i Reds avevano valutato concretamente l'ipotesi di interrompere il prestito di Kostas Tsimikas, richiamandolo alla base per coprire le spalle al titolare Kerkez.

L'operazione, tuttavia, si è rivelata complessa: per riavere il greco serviva l'accordo della Roma, che a sua volta avrebbe dovuto trovare un sostituto sul mercato. Uno scenario confermato anche dal DS Frederic Massara, che a DAZN aveva ammesso i dialoghi in corso con il club inglese. Alla fine, valutando l'emergenza infortuni nel reparto difensivo, il Liverpool ha deciso di trattenere Robertson, congelando di fatto il possibile addio anticipato di Tsimikas alla Capitale.

? Andy Robertson from Liverpool to Spurs not proceeding at present. #THFC agreed in principle for move to happen after #UCL group stage but required Tsimikas recall by #LFC; not possible so far. Roma seeking replacement but time running out @TheAthleticFC https://t.co/i8Jnd0D33d — David Ornstein (@David_Ornstein) January 25, 2026





Come confermato da Fabrizio Romano, si è bloccato il trasferimento di Andrew Robertson al Tottenham dato che le parti non hanno ancora trovato tutti gli accordi. Il Liverpool, quindi, potrebbe decidere di trattenere il terzino scozzese fino al termine della stagione, escludendo così il ritorno anticipato di Konstantinos Tsimikas. Il calciatore della Roma tornerebbe volentieri in Inghilterra, ma l'affare è legato al futuro di Robertson.





