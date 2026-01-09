Calciomercato Roma, il Napoli spinge per Ferguson: contatti con l'entourage, ai giallorossi la decisione sul prestito

Il futuro di Evan Ferguson potrebbe essere ancora in Serie A, ma non a Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli si è mosso concretamente per l'attaccante irlandese, individuato come possibile sostituto di Lorenzo Lucca, dato in partenza. Nella giornata di oggi ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club partenopeo e l'entourage del giocatore, a testimonianza di un interesse sempre più forte. La palla, ora, passa alla Roma.

L'operazione, infatti, è vincolata alla decisione del club giallorosso di interrompere anticipatamente il prestito con il Brighton. Qualora la Roma desse il via libera, il Napoli sarebbe pronto a inserirsi per assicurarsi il centravanti classe 2004.

(gianlucadimarzio.com)

