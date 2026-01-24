Calciomercato Roma: il Napoli continua a seguire Fortini

La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e l'eventuale interruzione del prestito di Konstantinos Tsimikas (con conseguente ritorno al Liverpool) aprirebbe le porte al quarto colpo in entrata di questa sessione invernale di calciomercato: oltre a Dayann Methalie del Tolosa , il club giallorosso è in forte pressing su Niccolò Fortini della Fiorentina . Come confermato da Gianluca Di Marzio, sulle tracce del classe 2006 della Viola c'è però anche il Napoli. L'obiettivo principale della società partenopea è Juanlu Sanchez del Siviglia, ma nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è presente anche Fortini.

