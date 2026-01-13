Calciomercato Roma, il Genoa si inserisce per Baldanzi: chiamata di De Rossi per convincere il classe 2003

Anche Gianluca Di Marzio conferma che il Genoa è ora in pole per ingaggiare Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 ritroverebbe Daniele De Rossi, che lo ha già allenato alla Roma.
Baldanzi verso il @GenoaCFC. @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 13, 2026
Possibile colpo di scena nella trattativa che riguarda Tommaso Baldanzi. Il trequartista classe 2003 sembrava infatti un promesso sposo della Fiorentina, ma, nelle ultime ore la situazione è cambiata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, l'ex Empoli potrebbe approdare al Genoa di Daniele De Rossi. L'ex Roma e attuale allenatore del Grifone, ha recentemente chiamato Baldanzi per convincerlo a scegliere i rossoblù. L'offerta presentata ai giallorossi è un prestito con diritto di riscatto.
? Excl. - Daniele #DeRossi has called Tommaso #Baldanzi to convince him to join #Genoa, which have offered to #ASRoma a loan with the option to buy. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 13, 2026