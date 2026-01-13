Calciomercato Roma, il Genoa si inserisce per Baldanzi: chiamata di De Rossi per convincere il classe 2003

Anche Gianluca Di Marzio conferma che il Genoa è ora in pole per ingaggiare Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 ritroverebbe Daniele De Rossi, che lo ha già allenato alla Roma.





Possibile colpo di scena nella trattativa che riguarda Tommaso Baldanzi. Il trequartista classe 2003 sembrava infatti un promesso sposo della Fiorentina, ma, nelle ultime ore la situazione è cambiata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, l'ex Empoli potrebbe approdare al Genoa di Daniele De Rossi. L'ex Roma e attuale allenatore del Grifone, ha recentemente chiamato Baldanzi per convincerlo a scegliere i rossoblù. L'offerta presentata ai giallorossi è un prestito con diritto di riscatto.

? Excl. - Daniele #DeRossi has called Tommaso #Baldanzi to convince him to join #Genoa, which have offered to #ASRoma a loan with the option to buy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 13, 2026



