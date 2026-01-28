Calciomercato Roma: il Bologna chiede informazioni su Ferguson. Ma l'irlandese va verso la permanenza

Il futuro di Evan Ferguson è in bilico e con gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz potrebbe trovare ancora meno spazio alla Roma. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , sulle tracce del centravanti irlandese c'è il Bologna: il club felsineo ha chiesto informazioni, ma l'attaccante sembra destinato a rimanere in giallorosso. Il classe 2004 non ha mai pensato di andare via e, nonostante la folta concorrenza, vuole giocarsi le sue carte e provare a convincere Gian Piero Gasperini.

(Il Messaggero)