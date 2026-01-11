Clicky

Calciomercato Roma, idea Tel in prestito: il giocatore vuole minutaggio, ma il Tottenham frena

11/01/2026 alle 20:17.
La Roma cerca rinforzi offensivi e guarda in Premier League: secondo il giornalista Fabrice Hawkins, il club giallorosso è interessato al prestito di Mathys Tel. L'attaccante francese ventenne piace molto anche al Villarreal e a diverse società di Ligue 1, tra cui il Paris FC.

Nonostante la volontà del giocatore, che desidera maggiore minutaggio e resta aperto a una partenza a titolo temporaneo, l'operazione si preannuncia complessa. Il Tottenham, infatti, sembra intenzionato a trattenere Tel: le sue recenti buone prestazioni e la situazione infortuni degli Spurs spingono il club londinese a bloccare, per ora, l'uscita.