Calciomercato Roma, idea Tel in prestito: il giocatore vuole minutaggio, ma il Tottenham frena

La Roma cerca rinforzi offensivi e guarda in Premier League: secondo il giornalista Fabrice Hawkins, il club giallorosso è interessato al prestito di Mathys Tel. L'attaccante francese ventenne piace molto anche al Villarreal e a diverse società di Ligue 1, tra cui il Paris FC.

Nonostante la volontà del giocatore, che desidera maggiore minutaggio e resta aperto a una partenza a titolo temporaneo, l'operazione si preannuncia complessa. Il Tottenham, infatti, sembra intenzionato a trattenere Tel: le sue recenti buone prestazioni e la situazione infortuni degli Spurs spingono il club londinese a bloccare, per ora, l'uscita.

❗️L’ AS Roma en Italie et Villarreal en Espagne sont intéressés par un prêt de Mathys Tel. En France plusieurs clubs de Ligue 1 dont le Paris FC suivent le joueur.



Les performances du Français et les blessés poussent Tottenham à retenir l’attaquant de 20 ans.

Tel veut plus de… https://t.co/AodL39pE8w — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 11, 2026



