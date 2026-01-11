Calciomercato Roma: Ferguson vuole restare, il club valuterebbe soluzioni in uscita. Contatti del Napoli con l'attaccante

Il futuro di Evan Ferguson resta un tema caldo a Trigoria. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la volontà dell'attaccante è chiara e ribadita anche ai propri agenti: il desiderio è quello di restare in giallorosso almeno fino al termine della stagione per completare l'ambientamento in Serie A e assimilare i meccanismi di Gasperini. Inoltre, il Napoli si sta muovendo per tutelarsi in caso di cessione di Lucca e ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Evan Ferguson, sondando il terreno per l'attaccante attualmente in forza ai giallorossi. Il Napoli, però, è bloccato dalle uscite, mentre la Roma ha urgenza di intervenire.

Sul centravanti irlandese, la posizione del club appare più flessibile. Tra le dichiarazioni del DS Massara nel pre-partita col Sassuolo e l'evidente frustrazione di Gasperini per alcuni errori tecnici, si registra da parte della Roma un'apertura a eventuali soluzioni in uscita.Se Ferguson dovesse cambiare idea e aprire all'addio, la società non si opporrebbe.





