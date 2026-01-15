Calciomercato Roma, duello con la Juventus per Fortini: la Fiorentina chiede 15 milioni

La Roma si inserisce nella corsa a Niccolò Fortini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club giallorosso si è mosso per il laterale sinistro della Fiorentina, classe 2006 e punto fermo dell'Under 21. Su Fortini è forte anche l'interesse della Juventus, che starebbe provando ad anticipare la concorrenza sfruttando l'arrivo di Fabio Paratici nel management viola. Il piano dei bianconeri prevedrebbe l'inserimento di una contropartita tecnica in difesa (si parla di Gatti o Rugani) per abbassare l'esborso economico.

La Fiorentina valuta il suo giocatore circa 15 milioni di euro, una cifra su cui ci sono pochi margini di trattativa, anche se il club viola è aperto a discutere la formula del trasferimento. La Roma, dunque, è allertata: per assicurarsi il futuribile esterno mancino dovrà superare una concorrenza agguerrita.

