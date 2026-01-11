Calciomercato Roma: domani la risposta del Tottenham su Dragusin

Il direttore sportivo Frederic Massara vuole accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini e l'allenatore della Roma punta a rinforzare la rosa anche con l'inserimento di un nuovo difensore centrale. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il nome più caldo è Radu Dragusin e nella giornata di domani è attesa una risposta da parte del Tottenham. Gli Spurs vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo, ma la proposta dei giallorossi si basa su un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Dragusin piace anche al Lipsia, mentre è più lontana l'opzione Fiorentina.

(Il Messaggero)