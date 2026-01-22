Clicky

Calciomercato Roma, dalla Germania: giallorossi ancora in corsa per Zirkzee. Ripresi i contatti per il prestito

22/01/2026 alle 22:12.
joshua-zirkzee-2

La Roma non molla Joshua Zirkzee. Nonostante gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, i giallorossi non abbandonano la pista che porta all'attaccante olandese in forza al Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i capitolini avrebbero già fatto concreti passi avanti per il prestito dell'ex Bologna che già da tempo avrebbe accettato la destinazione. A breve dovrebbe arrivare la risposta definitiva dei Red Devils, soprattutto perché il giocatore è ansioso di scoprire il suo futuro, nonostante il piccolo infortunio che lo terrà fuori dai campi ancora per poco.