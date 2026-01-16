Calciomercato Roma, dall'Irlanda: il Celtic punta Ferguson

Il futuro di Evan Ferguson alla Roma non è certo, tra voci di mercato insistenti e nuovi scenari aperti dall'infortunio di Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dall'Irish Independent, il Celtic si sarebbe inserito con forza nella corsa all'attaccante irlandese, individuato come obiettivo chiave per il mercato di gennaio.

L'ipotesi di un'interruzione anticipata del prestito dal Brighton, però, si scontra ora con la situazione in attacco della Roma. L'infortunio di Dovbyk, che lo terrà fuori per circa due mesi, riduce le opzioni a disposizione di Gasperini. Oltre a Malen, appena arrivato, il tecnico vorrebbe altri due attaccanti.

Oltre al Celtic, sul giocatore restano vigili anche il Napoli, il Galatasaray e il Real Betis. Qualsiasi operazione, tuttavia, richiederebbe il triplo assenso di Roma, Brighton e dello stesso giocatore. Intanto, Ferguson è ancora ai box per l'infortunio subito contro il Sassuolo e difficilmente sarà disponibile per la sfida di campionato contro il Torino.

(independent.ie)

