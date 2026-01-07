Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Wesley monitorato da Tottenham e City

Le prestazioni di Wesley non passano inosservate. Secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMtalk, il laterale brasiliano della Roma avrebbe attirato l'attenzione di diversi top club della Premier League, che starebbero monitorando da vicino la sua crescita. Tottenham e Manchester City, in particolare, sarebbero stati allertati da intermediari sulla possibilità di ingaggiare il giocatore nel 2026. L'interesse dei due club, così come quello del Newcastle, non è una novità: tutti e tre avevano già seguito Wesley prima del suo trasferimento alla Roma dal Flamengo per 25 milioni di euro. Le sue ottime prestazioni in Serie A avrebbero però riacceso i radar.

Il portale inglese sottolinea come la Roma sia estremamente soddisfatta del rendimento del giocatore e non abbia necessità di vendere. Tuttavia, la volontà di Gasperini di rinforzare la squadra, soprattutto in attacco, potrebbe aprire a scenari inattesi. Se uno dei club inglesi dovesse manifestare un interesse concreto e presentare un'offerta significativa, un affare potrebbe diventare possibile.

(teamtalk.com)