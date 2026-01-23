Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Liverpool pronto a richiamare Tsimikas se Robertson va al Tottenham

Novità sul futuro di Kostas Tsimikas: secondo Ben Jacobs, giornalista di GiveMeSport, il Liverpool è pronto a contattare la Roma per richiamare il terzino greco dal prestito nel caso in cui Robertson dovesse lasciare i Reds e trasferirsi al Tottenham. Non è prevista, inoltre, una clausola formale per l'interruzione del prestito del laterale ma, come viene riportato, fonti vicine al calciatore affermano che Tsimikas vuole tornare a Liverpool.
? Exclusive: Liverpool set to approach Roma to recall Kostas Tsimikas if Andy Robertson moves to Spurs.
Understand Robertson has told Liverpool he is keen on a move to Tottenham.
No formal recall clause in Tsimikas' loan, but sources close to player have made it clear he wants… pic.twitter.com/9LFRle2mY3
— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 23, 2026