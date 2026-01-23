Clicky

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Liverpool pronto a richiamare Tsimikas se Robertson va al Tottenham

23/01/2026 alle 17:04.
europa-league-roma-stoccarda-tsimikas

Novità sul futuro di Kostas Tsimikas: secondo Ben Jacobs, giornalista di GiveMeSport, il Liverpool è pronto a contattare la Roma per richiamare il terzino greco dal prestito nel caso in cui Robertson dovesse lasciare i Reds e trasferirsi al Tottenham. Non è prevista, inoltre, una clausola formale per l'interruzione del prestito del laterale ma, come viene riportato, fonti vicine al calciatore affermano che Tsimikas vuole tornare a Liverpool.