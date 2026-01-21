Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Nottingham Forest punta Tsimikas, i giallorossi vogliono prima un sostituto

Si apre una possibilità per l'uscita di Kostas Tsimikas. Secondo quanto riportato dal portale inglese The Athletic, il Nottingham Forest avrebbe inserito il terzino greco nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra, dopo la deludente esperienza con Zinchenko (il cui prestito dall'Arsenal verrà interrotto). Come già anticipato da LAROMA24 , il Forest, che già in estate aveva mostrato interesse per Tsimikas prima del suo passaggio alla Roma, sarebbe tornato alla carica. Il giocatore greco, di proprietà del Liverpool, ha trovato fin qui poco spazio in giallorosso, collezionando appena quattro presenze da titolare in Serie A.

La Roma sarebbe disposta a interrompere anticipatamente il prestito, ma a condizione di trovare prima un sostituto adeguato da consegnare a Gasperini. La palla, dunque, passa ora al DS Massara, che dovrà lavorare sul mercato in entrata per poter dare il via libera all'addio di Tsimikas.

Nottingham Forest are willing to allow Cuiabano to leave on loan before the end of January, with Liverpool’s Kostas Tsimikas among their list of targets as they look to strengthen at left-back.



Tsimikas is currently on loan at Roma, but has found his opportunities limited in… pic.twitter.com/qTnZYZIVsi — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 21, 2026



