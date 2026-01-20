Calciomercato Roma: Bailey out per sua decisione, il club risparmierà sul prestito oneroso. Su Tsimikas il Nottingham Forest

Un'indisposizione che nascondeva una rottura totale. Il forfait dell'ultimo minuto di Leon Bailey per la trasferta di Torino non è stato dettato da problemi fisici, ma dalla precisa volontà del giocatore di chiudere anticipatamente la sua avventura con la Roma.

La decisione dell'attaccante giamaicano è maturata a causa dello scontento per il poco spazio e la scarsa considerazione ricevuti a Trigoria, considerati dal giocatore una mancanza di rispetto. Per questo, una volta ottenuto l'ok del tecnico Unai Emery, pronto a riaccoglierlo all'Aston Villa per riempire lo spazio lasciato da Malen, l'attaccante giamaicano ha scelto autonomamente di non partire con la squadra, comunicando al club la sua decisione.

La Roma, di fatto, ha appreso la decisione del giocatore, venendo avvisata a cose fatte. L'interruzione anticipata del prestito (voluta dal giocatore) permetterà comunque al club giallorosso di risparmiare circa la metà dei 2 milioni pattuiti inizialmente per il prestito oneroso.

Intanto, si lavora a un'altra uscita sulle fasce: l'intenzione è quella di interrompere anche il prestito di Kostas Tsimikas, su cui si registra l'interesse del Nottingham Forest. Per il terzino greco, però, ogni discorso è rimandato a dopo la sfida di Europa League contro lo Stoccarda di giovedì, con Gasperini che vuole avere tutti a disposizione per un match così importante.

LR24



