Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Besiktas contatta il Liverpool per il prestito di Tsimikas, ma il giocatore non apre al trasferimento

27/01/2026 alle 11:55.
Il futuro di Konstantinos Tsimikas è in bilico e nelle ultime ore si è fatto avanti un ulteriore club. Come rivelato dal giornalista Ben Jacobs, il Besiktas ha contattato il Liverpool per acquistare il terzino sinistro greco con la formula del prestito. Al momento però il classe '96 non ha aperto al trasferimento in Turchia e allo stesso tempo la Roma non è intenzionata a lasciarlo partire senza aver prima trovato un sostituto. In caso di interruzione del prestito con la società giallorossa, il giocatore vorrebbe restare al Liverpool.