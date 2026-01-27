Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Besiktas contatta il Liverpool per il prestito di Tsimikas, ma il giocatore non apre al trasferimento

Il futuro di Konstantinos Tsimikas è in bilico e nelle ultime ore si è fatto avanti un ulteriore club. Come rivelato dal giornalista Ben Jacobs, il Besiktas ha contattato il Liverpool per acquistare il terzino sinistro greco con la formula del prestito. Al momento però il classe '96 non ha aperto al trasferimento in Turchia e allo stesso tempo la Roma non è intenzionata a lasciarlo partire senza aver prima trovato un sostituto. In caso di interruzione del prestito con la società giallorossa, il giocatore vorrebbe restare al Liverpool.

Exclusive: Besiktas also made an approach to Liverpool to loan Kostas Tsimikas.



Not a move the player is open to at this stage. Roma also made it clear they won't sanction an exit without a replacement.



Tsimikas wants to return to Liverpool if he leaves Roma.?? https://t.co/p5XQOOVjCy — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 27, 2026



