Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi in cerca di una soluzione per Ferguson, Fulham interessato

L'arrivo di Robinio Vaz e Donyell Malen ha cambiato gli scenari nell'attacco della Roma e quindi il futuro di Evan Ferguson torna a essere in discussione. Secondo quanto riportato da Mike McGrath del Daily Telegraph, il club giallorosso starebbe ora cercando una soluzione per l'attaccante irlandese. Il giocatore, che ha diversi estimatori sia in Premier League che nel resto d'Europa, potrebbe dunque lasciare Trigoria in questa finestra di mercato. Tra i club interessati, viene citato in particolare il Fulham, segnalato come un ammiratore di lunga data del classe 2004.

L'operazione però rimane complessa: Ferguson è in prestito dal Brighton, in un affare che potrebbe diventare un trasferimento a titolo definitivo, e qualsiasi movimento richiederebbe quindi l'assenso di tutte le parti in causa.

#ASRoma look for Evan Ferguson solution after striker arrivals (Malen/Vaz). The 21yo has interest in Premier League + Europe, among them #FulhamFC long-term admirers. Moved on loan that could turn perm. Ricardo Pepi to Fulham complicated by injury



— Mike McGrath (@mcgrathmike) January 20, 2026




