Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Carrick a colloquio con Zirkzee. Il tecnico ha invitato il centravanti a concentrarsi sullo United

L'arrivo di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United e la grande vittoria per 2-0 contro il City sembrano aver cambiato i piani dei Red Devils in ottica mercato. Come rivelato dal tabloid britannico, l'allenatore ha avuto dei colloqui con i calciatori considerati inizialmente in uscita (Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo e Patrick Dorgu) e li ha invitati a concentrarsi sul Manchester United. Si complica sempre di più, quindi, il possibile trasferimento del centravanti olandese alla Roma.

(mirror.co.uk)