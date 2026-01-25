Calciomercato Roma, Carrasco spinge per il trasferimento in giallorosso. Dall'Arabia: presentata un'offerta

Dall'Arabia Saudita rimbalza una voce di mercato che potrebbe accendersi nelle prossime ore. Secondo l'emittente Arriyadiyah, gli agenti di Yannick Ferreira Carrasco starebbero spingendo con il suo club, l'Al-Shabab, per accettare l'offerta presentata dalla Roma in questa finestra di mercato. La pressione dell'entourage nasce da una clausola contrattuale: il contratto di Carrasco, in scadenza a giugno, prevede infatti un rinnovo automatico per un'altra stagione, già scattato avendo il giocatore superato il 50% delle presenze. Il problema è che, con il rinnovo, il suo ingaggio da 14 milioni di euro passerebbe a carico del club e non più del fondo della lega saudita, creando un peso finanziario.

Per questo motivo, la cessione alla Roma rappresenterebbe una soluzione ideale per l'Al-Shabab. Oltre a risparmiare il pesante ingaggio, il club saudita incasserebbe circa un milione di euro dall'offerta presentata dai giallorossi per il trasferimento. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.

Inoltre, sull'esterno belga si starebbe muovendo anche il mercato interno saudita. Secondo altre indiscrezioni, l'Al-Shabab e l'Al-Ittihad starebbero valutando uno scambio alla pari che porterebbe Carrasco alla corte dell'Al-Ittihad e, in senso inverso, l'esterno francese Moussa Diaby all'Al-Shabab.

(arriyadiyah.com)

Come confermato da Fabrizio Romano, ad oggi Yannick Ferreira Carrasco continua a sperare nella Roma ed è pronto a trasferirsi anche in prestito pur di venire nel club giallorosso nonostante altre società siano disposte ad acquistarlo a titolo definitivo. Allo stesso tempo l'Al-Ittihad sta spingendo per uno scambio, ma Carrasco ha tanta voglia di Europa e Roma. I capitolini aprono soltanto a un'operazione in prestito e, in caso di cambio di posizione dell'Al-Shabab, il calciatore sarebbe pronto a partire immediatamente per l'Italia.





