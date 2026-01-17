Calciomercato Roma, dalla Turchia: Dybala in contatto con il Boca, giallorossi pronti a cederlo a gennaio per 2-3 milioni

Dalla Turchia arriva un'indiscrezione sul futuro di Paulo Dybala. Secondo l'esperto di mercato Ekrem Konur, il Boca Juniors sarebbe sempre più fiducioso di poter riportare la Joya in Argentina, forte della volontà dello stesso giocatore. Dybala sarebbe in contatto costante con i giocatori del Boca e la sua priorità sarebbe proprio un ritorno al club Xeneize.

Secondo il giornalista turco, inoltre, il club giallorosso sarebbe pronto ad accettare offerte tra i 2 e i 3 milioni di euro già a gennaio per lasciar partire il suo numero 21.

