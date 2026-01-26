Calciomercato Roma, dalla Svizzera: primi contatti tra l'entourage di El Aynaoui e il Real Madrid

Neil El Aynaoui ha disputato una grande Coppa d'Africa e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse del Real Madrid. A confermare la notizia è l'emittente televisiva svizzera, che racconta come alcuni scout dei Blancos abbiano visionato dal vivo il centrocampista della Roma durante la competizione in Marocco. La società spagnola ha inserito il calciatore giallorosso in una shortlist e continuerà a monitorarlo in attesa di prendere una decisione definitiva prima di presentare un'eventuale offerta. Il Real Madrid ha già avviato i contatti con l'entourage di El Aynaoui, ma si tratta di dialoghi informali e al momento non c'è nulla di concreto in vista di un trasferimento nella sessione invernale di calciomercato. Il giocatore ha aperto al passaggio in Spagna e considera i Blancos la priorità in caso di addio in estate.

(sky-sport.ch)