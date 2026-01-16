Calciomercato Roma, dalla Spagna: Barcellona sulle tracce di El Aynaoui. Blaugrana impressionati dal marocchino

Le prestazioni di Neil El Aynaoui con il Marocco durante la Coppa d'Africa non sono passate inosservate. Il centrocampista della Roma è sulla bocca di tutti e, oltre ad aver disputato una competizione pressoché perfetta, è diventato anche un pallino del suo ct Regragui. Secondo quanto riportato da Managing Barca, tra le squadre rimaste colpite dal classe 2001 ci sarebbe anche il Barcellona, che lo starebbe monitorando dopo essere rimasti impressionato da lui. El Aynaoui è già definito il nuovo Declan Rice e in estate non mancheranno gli assalti da parte dei club esteri.

(managingbarca.com)