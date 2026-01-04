Calciomercato Roma, dalla Germania: piace Vavro, il Wolfsburg chiede 7 milioni. Anche la Fiorentina interessata

La Roma è alla ricerca di un difensore e dalla Germania spunta un nuovo nome. Come riportato dal portale tedesco, la società giallorossa sarebbe interessata all'ex Lazio Denis Vavro e sulle sue tracce del centrale del Wolfsburg ci sarebbe anche la Fiorentina. Il classe '96 sta trovando poco spazio in questa stagione (appena 112 minuti) a causa di alcuni problemi muscolari, motivo per cui sembra destinato a lasciare la Germania per giocare con maggiore continuità. Il Wolfsburg lo valuta circa 7 milioni di euro ed è disposto a cederlo già a gennaio.

(waz-online.de)