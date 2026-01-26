Calciomercato Roma, continuano i contatti per il prestito di Carrasco: si aspetta l'apertura dell'Al-Shabab

La Roma continua il pressing per Yannick Ferreira Carrasco, esterno di 32 anni in forza all'Al-Shabab. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i giallorossi starebbero aspettando l'apertura da parte del club arabo al prestito del belga. Accogliere l'ex Atletico Madrid a titolo temporaneo, infatti, sarebbe l'unico modo per concludere l'operazione.
