Clicky

Calciomercato Roma, continuano i contatti per il prestito di Carrasco: si aspetta l'apertura dell'Al-Shabab

26/01/2026 alle 13:43.
carrasco

La Roma continua il pressing per Yannick Ferreira Carrasco, esterno di 32 anni in forza all'Al-Shabab. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i giallorossi starebbero aspettando l'apertura da parte del club arabo al prestito del belga. Accogliere l'ex Atletico Madrid a titolo temporaneo, infatti, sarebbe l'unico modo per concludere l'operazione.