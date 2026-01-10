Calciomercato Roma: contatti continui con Tottenham e agenti di Dragusin. Inserimento del Lipsia, ma il giocatore preferisce i giallorossi

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nell'ultimo aggiornamento sul suo canale YouTube, la trattativa per il trasferimento di Radu Dragusin alla Roma sta entrando nel vivo attraverso contatti costanti tra gli agenti e il Tottenham. Il difensore ha espresso un gradimento altissimo per la destinazione giallorossa, fattore che al momento pone il club capitolino in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. La Fiorentina non è un'opzione. Nonostante nelle ultime ore si sia registrato il forte inserimento del Lipsia, che sta provando a convincere gli Spurs con una formula economica vantaggiosa, la preferenza assoluta del calciatore continua a rendere la Roma la favorita per la chiusura dell'affare.





