Calciomercato Roma, Bailey vicino alla Fiorentina: i viola pronti a rilevare il prestito dall'Aston Villa

Dopo i primi colpi in entrata, la Roma si concentra sulle uscite per sfoltire la rosa a disposizione di Gasperini. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.it, il giocatore più vicino a salutare Trigoria è Leon Bailey. L'attaccante giamaicano, che ha faticato a trovare spazio nella prima parte di stagione tra infortuni e difficoltà tattiche, sarebbe vicino al trasferimento alla Fiorentina. Il club viola sarebbe pronto a rilevare il prestito del giocatore, subentrando di fatto alla Roma nell'accordo con l'Aston Villa, club che ne detiene il cartellino.

(calciomercato.it)

