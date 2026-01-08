Da giorni si parla dell'interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi, in uscita dalla Roma per lasciare spazio ai nuovi innesti. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, Tommaso Baldanzi ha raggiunto un accordo di massima con il club viola per un contratto fino al 2030 in caso di riscatto. Ora la palla passa alla Roma: si attende solo il via libera definitivo dei giallorossi per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Calciomercato Roma: per Baldanzi accordo di massima per il prestito con la viola. Ok appena arriverà Raspadori
08/01/2026 alle 11:53.