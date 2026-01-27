Calciomercato, dall'Inghilterra: Zirkzee spera di lasciare lo United. Tottenham e Crystal Palace sul giocatore

Ancora in bilico il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United. Secondo le indiscrezioni che giungono dall'Inghilterra, l'attaccante olandese continua a sperare che possa concretizzarsi un trasferimento in questa sessione di calciomercato per cercare continuità altrove in vista dei Mondiali. Lo United, però, ha sempre ribadito di non voler indebolire la squadra a gennaio. La Roma non si è arresa e continua a insistere, così come anche la Juventus è interessata al giocatore. Inoltre, Tottenham e Crystal Palace hanno chiesto informazioni sulla situazione di Zirkzee e monitorano gli sviluppi, pronti ad agire nel caso in cui le circostanze dovessero cambiare.

(teamtalk.com)