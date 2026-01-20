Calciomercato, Aston Villa alla ricerca del dopo Malen: sempre più vicino il ritorno di Abraham

Il futuro di Tammy Abraham potrebbe essere nuovamente in Inghilterra. L'ex centravanti della Roma, ora in forza al Besiktas, sembra destinato a lasciare la Turchia per tornare in patria. Come rivelato da Matteo Moretto, l'attaccante classe '97 è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Aston Villa, che lo ha scelto come sostituto di Donyell Malen (trasferitosi alla Roma). Abraham giocò nei Villans nella stagione 2018/19 e in 40 presenze in Championship mise a referto 26 reti e 3 passaggi vincenti.

El Aston Villa está muy cerca de Tammy Abraham. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 20, 2026



