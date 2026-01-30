Brighton, Hurzeler: "Ferguson? Non posso escludere nulla"

Torna d'attualità il futuro di Evan Ferguson, ieri assente con il Panathinaikos in Europa League per un problema alla caviglia. L'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, ne ha parlato nel corso della conferenza stampa prima della sfida con l'Everton: "Non posso escludere nulla durante il mercato, nel calcio tutto è possibile. Voglio solo dire che abbiamo un buon sostituto con Babis Kostoulas, penso che abbia dimostrato in diverse partite di poter essere un buon attaccante. La squadra è piena di potenziale e di opzioni. Sono davvero contento della squadra".