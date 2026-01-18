Brighton, Hürzeler: "Ferguson è migliorato e con Gasperini può crescere ancora. Rientro a gennaio? Con il mercato aperto tutto può succedere"

Fabian Hürzeler, allenatore del Brighton, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di Premier League contro il Bournemouth e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile ritorno di Evan Ferguson. Ecco le sue dichiarazioni: “Penso che Evan sia migliorato soprattutto nelle ultime partite giocate con la maglia della Roma. Ha segnato alcuni gol e ha avuto un certo impatto. Ci sono stati alcuni piccoli problemi fisici che non gli hanno sempre permesso di trovare il ritmo giusto. Penso che debba continuare a spingere, a migliorare e a crescere. Alla Roma ha un ottimo allenatore e con lui può migliorare molto. Dovrà assicurarsi che, quando tornerà da noi, sarà pronto per avere un impatto immediato. Siamo tutti d'accordo sul fatto che abbia il potenziale per aiutarci ma ora sta a lui dimostrarlo prima di tutto nella seconda parte della stagione e successivamente quando tornerà da noi”.

Può tornare al Brighton già a gennaio?

“Al momento la situazione è questa. Naturalmente, come tutti sappiamo, il calciomercato è aperto e tutto può succedere, ma al momento è così”.