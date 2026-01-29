Clicky

Calciomercato Roma, oggi nuovi dialoghi per Fortini: probabile rilancio di un paio di milioni

29/01/2026 alle 13:57.
niccolo-fortini-2

La Roma va a caccia di un esterno sinistro e tra i tanti nomi nella lista dei desideri del direttore sportivo Frederic Massara è presente da tempo Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina. Come rivelato da Alfredo Pedullà, nella giornata odierna si terranno nuovi dialoghi per provare a sbloccare la trattativa con la Viola.


Come rivelato dal giornalista Paolo Rocchetti, la Roma continua a spingere per Niccolò Fortini e nelle prossime ore è probabile un rilancio di un ulteriore paio di milioni. 