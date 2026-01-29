Calciomercato Roma, oggi nuovi dialoghi per Fortini: probabile rilancio di un paio di milioni

La Roma va a caccia di un esterno sinistro e tra i tanti nomi nella lista dei desideri del direttore sportivo Frederic Massara è presente da tempo Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina. Come rivelato da Alfredo Pedullà, nella giornata odierna si terranno nuovi dialoghi per provare a sbloccare la trattativa con la Viola.
Tyrique #George riproposto ieri anche alla #Roma. Ma #Gasperiji vorrebbe un esterno offensivo più pronto. Oggi nuovi dialoghi per #Fortini https://t.co/BLOa38fO2o
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2026
Come rivelato dal giornalista Paolo Rocchetti, la Roma continua a spingere per Niccolò Fortini e nelle prossime ore è probabile un rilancio di un ulteriore paio di milioni.
La #ASRoma continua a spingere per #Fortini della @acffiorentina, probabile rilancio di un paio di milioni nelle prossime ore. Per l'attaccante sinistro i giallorossi guardano? in @premierleague (non un top team). Su #Sulemana il #Napoli è avanti. #Calciomercato
— Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) January 29, 2026