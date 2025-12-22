Calciomercato Roma, Zirkzee convinto dal progetto: contatti in corso, si attende la decisione dello United

Arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Joshua Zirkzee alla Roma. Secondo il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, l'interesse del club giallorosso per l'attaccante olandese è concreto e i contatti tra le parti sono in corso. Lo stesso Zirkzee sarebbe rimasto colpito dal progetto che la Roma gli ha presentato.

Tuttavia, la strada non è ancora in discesa: non è stata presa ancora nessuna decisione definitiva, principalmente perché manca l'approvazione del Manchester United, club con cui il giocatore ha un contratto fino al 2029. Inoltre, sul tavolo dell'attaccante olandese non ci sarebbe solo l'offerta della Roma, ma anche altre proposte da valutare.

?? Joshua #Zirkzee is impressed by the project AS Roma have presented to him, and their interest is concrete, as reported. Talks are ongoing. #MUFC



However, no decision has been made yet, as Manchester United have not given their approval at this stage. Zirkzee is under… pic.twitter.com/5blOJtgbpS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 22, 2025



