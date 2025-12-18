Calciomercato Roma: torna di moda Icardi. Proposti anche Pinamonti e Carrasco

La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale di calciomercato e tra i diversi profili monitorati c'è Mathys Detourbet, centrocampista classe 2007 del Troyes . Tramite il direttore sportivo Frederic Massara, la società giallorossa si era avvicinata al calciatore già nella passata stagione e - come rivelato dal sito dell'emittente radiofonica - il suo nome era stato segnalato proprio da un amico del dirigente. Il diciottenne piace e le relazioni sono positive, ma al momento non è stata avviata alcuna trattativa.

Passando all'attacco, Joshua Zirkzee resta il primo nome della lista ma non mancano le alternative. Torna di moda Mauro Icardi, il quale sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di lasciare il Galatasaray e trasferirsi alla corte di Gian Piero Gasperini. Inoltre sono stati proposti Yannick Ferreira Carrasco dell'Al-Shabab e Andrea Pinamonti (offerto dal Team Raiola, ospite della Roma domenica scorsa a Trigoria). Sullo sfondo resta la pista Niclas Füllkrug, ma l'attaccante del West Ham né Gasperini né Massara.

(romasport.eu)