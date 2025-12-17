Calciomercato Roma, dalla Francia: giallorossi sulle tracce di Detourbet del Troyes

Roma sulle tracce di Mathys Detourbet. Secondo quanto scrivono in Francia, la Roma continua a seguire l'attaccante classe 2007 del Troyes dopo che la scorsa estate il club francese ha rifiutato un'offerta di 8 milioni di euro più 2 di bonus proprio dei giallorossi. Ora la concorrenza si è intensificata poiché, oltre alla Roma, sono interessati Monaco, alcuni club tedeschi e il Manchester City. Finora in questa stagione, tra tutte le competizioni, il 18enne ha raccolto 19 presenze condite da due gol e due assist.

(footmercato.net)

