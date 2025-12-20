Calciomercato Roma, sirene inglesi per Dovbyk: il club apre alla cessione all'estero

Il futuro di Artem Dovbyk a gennaio potrebbe essere lontano da Roma. A delineare lo scenario è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che ha indicato l'attaccante ucraino come uno dei nomi destinati a movimentare la prossima finestra di mercato. Per Dovbyk si sarebbero già mosse diverse squadre, con proposte che arrivano soprattutto dall'estero. In questo senso, non mancano i club interessati in Premier League, come l'Everton.

Per quanto riguarda la stretegia del club, la Roma, in caso di cessione, preferirebbe di gran lunga una destinazione estera piuttosto che rinforzare una diretta concorrente in Italia. Il futuro di Dovbyk, dunque, sarà uno dei temi caldi delle prossime settimane.





