Calciomercato Roma, si guarda in casa Fiorentina: prende quota l'idea del prestito di Gudmundsson. Piace anche il classe 2006 Fortini

La Fiorentina sta vivendo una stagione da incubo e si trova all'ultimo posto in classifica con zero vittorie in 15 giornate. La salvezza dista 8 punti e nel corso della sessione invernale di calciomercato potrebbe verificarsi un fuggifuggi da parte di diversi giocatori, con la Roma che sembrerebbe pronta ad approfittarne. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , prende quota l'idea Albert Gudmundsson e la società giallorossa sarebbe intenzionata ad acquistarlo con la formula del prestito. Il trequartista islandese era stato proposto al club capitolino già la scorsa estate, ma alla fine la Viola decise di riscattarlo dal Genoa. Inoltre Gian Piero Gasperini ha chiesto un difensore o un esterno per poter arretrare nuovamente Zeki Celik sulla linea dei tre centrali e la Roma segue con interesse Niccolò Fortini: il classe 2006 ha rifiutato le proposto di rinnovo e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

(Il Messaggero)