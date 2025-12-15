Massara cerca spazio per Zirkzee: Ferguson o Baldanzi i sacrificabili

[...] Il nome che metterebbe tutti d'accordo è sempre il solito, quello di Zirkzee. Il blitz a Londra è la prova che la Roma fa sul serio e che non ha voglia di ripetere un 'mercatino' come quello di dodici mesi fa condotto da Ghisolfi. [...] I Friedkin sono disposti a fare uno sforzo, ma è impossibile immaginare che vengano spesi 50 milioni. Serve uno sconto considerevole - magari di 10/15 - e poi trovare un accordo con il giocatore. L'idea rimane sempre quella di offrire un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League. [...] West Ham e Leeds hanno chiesto informazioni, ma sono piste che non scaldano l'entusiasmo di Zirkzee. Si è riaffacciato anche il Milan nonostante i rapporti con il procuratore Kia Joorabchian non siano dei migliori dopo che nel 2024 la trattativa con i rossoneri saltò all'ultimo a causa delle altissime commissioni richieste. [...]

Tel è l'altro profilo della Premier League che piace, più distante Yuri Alberto del Corinthians. Prende quota l'idea Gudmundsson che era stato già proposto la scorsa estate, prima che la Fiorentina decidesse di esercitare il riscatto dal Genoa. Anche in questo caso la Roma vorrebbe proporre un prestito e potrebbe approfittare del fuggifuggi di alcuni giocatori da Firenze. [...] In Serie A i fari sono puntati anche su Giovane, mentre per Raspadori il club non è andato oltre i primi sondaggi esplorativi di qualche settimana fa e in pressing c'è la Lazio.

Gasperini ha chiesto anche un difensore oppure un esterno che permetterebbe a Celik di poter tornare a giocare sulla linea dei tre centrali. Piace Fortini, in scadenza nel 2027 che finora ha rifiutato le proposte di rinnovo. [...]

Un addio in avanti libererebbe un posto e il prescelto è Ferguson. La porta per un possibile ritorno al Brighton resta sempre aperta, ma prima la Roma dovrà avere in pugno un nuovo centravanti. [...] C'è Baldanzi tra quelli pronti a salutare: su di lui Verona (e nei discorsi entrerebbe sicuramente Giovane) e Pisa. [...]

(Il Messaggero)