Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: nelle prossime settimane primo confronto tra la dirigenza e l'agente della Joya

Il futuro di Paulo Dybala è in bilico e la scadenza del contratto (fissata al 30 giugno) si avvicina, ma la Joya vuole restare alla Roma. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano , l'argentino si aspetta che la società faccia un passo avanti per il rinnovo e nelle prossime settimane è previsto un primo tavolo di confronto tra la dirigenza e l'agente Carlos Novel. L'obiettivo è trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, ma l'addio anticipato è un'opzione da escludere: lo stesso Dybala è rimasto sorpreso dalle voci riguardanti un possibile divorzio a gennaio. Ora il calciatore attende la Roma, che sta ancora riflettendo su come muoversi. In standby le opzioni Boca Juniors e Arabia Saudita, dato che la priorità della Joya (e della moglie Oriana Sabatini) è la permanenza nella Capitale.

(La Repubblica)