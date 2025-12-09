Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: nelle prossime settimane primo confronto tra la dirigenza e l'agente della Joya

Il futuro di Paulo Dybala è in bilico e la scadenza del contratto (fissata al 30 giugno) si avvicina, ma la Joya vuole restare alla Roma. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'argentino si aspetta che la società faccia un passo avanti per il rinnovo e nelle prossime settimane è previsto un primo tavolo di confronto tra la dirigenza e l'agente Carlos Novel. L'obiettivo è trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, ma l'addio anticipato è un'opzione da escludere: lo stesso Dybala è rimasto sorpreso dalle voci riguardanti un possibile divorzio a gennaio. Ora il calciatore attende la Roma, che sta ancora riflettendo su come muoversi. In standby le opzioni Boca Juniors e Arabia Saudita, dato che la priorità della Joya (e della moglie Oriana Sabatini) è la permanenza nella Capitale.
(La Repubblica)