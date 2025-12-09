Dybala, l'agente tratta il rinnovo ma la Roma prende tempo

Paulo Dybala vuole restare. Ma si aspetta che la Roma faccia un passo avanti per il rinnovo del contratto. Previsto nelle prossime settimane un primo tavolo di confronto tra la dirigenza giallorossa e Carlos Novel, agente dell'argentino. L'obiettivo? Trovare un'intesa che vada bene per entrambe le parti. L'addio prematuro, in ogni caso, va escluso categoricamente.

Lo stesso Dybala è rimasto sorpreso dalle voci circolate nelle ultime ore, sul possibile divorzio anticipato e il trasferimento al Boca Juniors già da gennaio. [...] In alternativa c'è la pista saudita, che già lo aveva tentato in passato. Ma niente da fare. Non al momento, per lo meno. Perché a Roma l'argentino è felice. Qui ha scelto di far nascere la figlia (a marzo il fiocco rosa). Qui la vorrebbe far crescere. La moglie Oriana Sabatini, modella e attrice, la pensa come Paulo: ama la città e non ha intenzione di lasciarla. [...]

Servono carta e penna: un contratto, insomma. E soprattutto la volontà della Roma di confrontarsi sul rinnovo. Perché finora la società non si è mossa. Nessun passo in avanti per allungare il matrimonio giallorosso con l'argentino. Regna l'attesa. Serve tempo per riflettere. [...]

(La Repubblica)